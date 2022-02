I parlamentari regionali e nazionali di Forza Italia: "Miccichè è il nostro candidato a presidente della Regione"

"Gianfranco Miccichè è il nostro candidato a presidente della Regione". Con una nota diramata al termine di un vertice che si è tenuto a Palazzo dei Normanni, i parlamentari regionali e nazionali di Forza Italia lanciano la candidatura a governatore della Sicilia dell'attuale presidente dell'Ars.

Non tutti i deputati però erano presenti, dopo le tensioni interne scaturite dall'intervento di ieri all'Ars del presidente della Regione Nello Musumeci, che hanno creato due fronti nel partito: i falchi guidati dal capogruppo Tommaso Calderone (vicinissimo a Miccichè), che non ha lesinato attacchi a Musumeci; e le colombe, tra le quali deputati di lungo corso come Riccardo Savona, gli assessori Gaetano Armao, Marco Falcone e Marco Zambuto, che invece hanno manifestato lealtà all'attuale governatore.

L'uscita da parte del gruppo parlamentare dell'Ars, cristallizzata in una nota diramata alla stampa, è comunque un vero e proprio guanto di sfida nei confronti di Musumeci. "E' stata formalmente proposta per le prossime elezioni regionali - è scritto nella nota - la candidatura a governatore dell’onorevole Gianfranco Miccichè. La stessa sarà formulata a tutti gli alleati".

"Sono lusingato di questa proposta - ha risposto Miccichè - mi riservo di dare una risposta non prima di avere parlato con il presidente Silvio Berlusconi, con Renato Schifani e i pochi deputati assenti. Metto la mia eventuale candidatura a disposizione dei nostri alleati nazionali, Lega e Udc e di tutti gli altri possibili alleati siciliani”. Parole sibilline quest'ultime perché non chiudono affatto l'ipotesi del campo largo che Forza Italia sta affrontando con il Pd. Infine, cosa tutt'altro che irrilevante, non vengono menzionati né Fratelli d'Italia della Meloni né Diventerà Bellissima di Musumeci. E' il preludio alla rottura definitiva?