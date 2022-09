Regionali, Gambino (M5S): "Silenzio assordante da parte delle forze politiche, solo noi parliamo di reali soluzioni"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“In questa campagna elettorale regionale c’è un silenzio assordante da parte di chi si propone a rappresentare il nostro territorio. Solo il Movimento 5 Stelle parla dei reali problemi che affliggono tutti noi cittadini; dal problema legato al costo dell’energia, misure sociali come la difesa del reddito di cittadinanza attaccato dalle destre e sopratutto dalla leader di Fratelli d’Italia. A tal proposito mi preoccupa il silenzio assordante dei rappresentati dei partiti che non prendono alcuna posizione in merito alle pericolose dichiarazione fatte dai loro rispettivi leader di partito". Lo dice Domenico Gambino.

"I palermitani - continua il candidato del Movimento 5 Stelle - devono sapere che chi si candida con determinati partiti come FDI è per l’abolizione di misure come il RDC, strumento con il quale molte famiglie del nostro comprensorio hanno affrontato grandi momenti di difficoltà. Il movimento 5 stelle difenderà a tutti i costi le proprie battaglie conquistate in Parlamento. Noi ci presentiamo con la forza delle tante cose realizzate in questi anni, altri esponenti candidati sembra che si limitino alla semplice richiesta del voto senza parlare di soluzioni e problemi reali. Sono convinto - conclude Gambino - che i cittadino sapranno votare con coscienza.