VIDEO | La corsa alla Regione di Cateno De Luca: "Mi candido a sindaco di Sicilia, il 'ducetto' Musumeci si dimetta"

L'ormai ex sindaco di Messina in conferenza stampa nella sala rossa dell'Ars per ufficializzare la sua candidatura a governatore e presentare la mozione di sfiducia all'attuale presidente: "Elezioni subito"