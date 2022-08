Musumeci pensa alle dimissioni: "Ci sto riflettendo, presto scioglierò ogni riserva"

"Non parlo di vicende politico-elettorali, sono fermo a quanto dichiarato nella conferenza stampa del 23 giugno. L'ipotesi di accorpare le elezioni nazionali e quelle regionali è una facoltà che la legge attribuisce al presidente della Regione e sulla quale sto riflettendo pensando di sciogliere presto ogni riserva, in un senso o nell'altro". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo sull'ipotesi di dimissioni anticipate per consentire l’election day con le Politiche, sollecitate anche dal segretario regionale della Lega Nino Minardo che ha rivendicato la candidatura a Governatore di un esponente del Carroccio (Alessandro Pagano, ndr).

Il governatore ha tempo fino all'8 agosto: se dovesse dimettersi entro questa data, le Regionali e le Politiche si terrebbero nello stesso giorno, cioè il 25 settembre. La coalizione di centrodestra in Sicilia è spaccata sulla ricandidatura di Musumeci, sostenuta da Fratelli d’Italia e contestata invece dal leader di Forza Italia Gianfranco Miccichè e dalla Lega. "Sono pronto a un passo di lato se la mia candidatura dovesse essere divisiva", ha aggiunto Musumeci.

Nel centrosinistra intanto il M5S batte un colpo con il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri: "Io sono sempre stato convinto che rispettare gli impegni sia segno di maturità e di serietà. Abbiamo partecipato alle primarie. Le ha vinte Caterina Chinnici. E' la nostra candidata: dobbiamo sostenerla con ogni mezzo e con ogni energia. Andare a rompere solo perché a Roma litigano sarebbe un reato contro il buonsenso. Bisogna ripartire dagli impegni presi - ha concluso Cancelleri -. Sono pronto a fare la mia parte".