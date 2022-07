Cuffaro "pizzica" De Luca: "Ha spiegato ai suoi candidati la regola dello sbarramento al 5%?"

"Il populistico attivismo di Cateno De Luca ci lascia esterrefatti. Brillante la sua idea di fare quattro liste. Tanti candidati, non tutti freschi di politica ma tutti buoni, perché se buoni non lo erano, come secondo lui non lo siamo noi, passati con lui lo diventano. Lui è come il detersivo Ava: sì, quello che trasformava Calimero da nero in bianco". Tanti voti, almeno nelle sue supposizioni. Cateno De Luca sa perfettamente che una lista per poter partecipare all’assegnazione dei seggi deve superare il 5% dei voti validi espressi in tutta la regione. Ed inoltre deve superare anche il 5% in almeno cinque province. Cateno De Luca queste cose le sa bene, ma lo sanno anche i candidati che sta reclutando? E lui lo sta dicendo ai suoi candidati?".

Così il commissario regionale della Dc Nuova, Totò Cuffaro, che giudica "molto presuntuosa la sua scelta di fare quattro liste!". "E' certo che una delle sue liste e non certamente tutte, supererà, ed anche bene, il 5% a Messina, ma nelle altre province credo che anche questa unica lista avrà molte difficoltà a superare la soglia e tutte le sue liste, io ritengo, non supereranno lo sbarramento regionale. Credo sia giusto che Cateno De Luca spieghi queste cose ai suoi candidati. Lo faccia anche in mutande. Ma lo faccia".

"Siccome - prosegue Cuffaro - non lo farà mi sto permettendo di farlo io. Per evitargli il fastidio di farlo lui e per non fargli perdere tempo. Il suo tempo è prezioso. Intanto cogliamo l’occasione per ringraziarlo per le porcherie che, puntuale, nei suoi video e nelle sue esternazioni pubbliche ci dedica. Non sappiamo se a titolo personale o a nome di tutti i suoi candidati, sì, di tutti quelli che da oggi sanno che per essere eletti in una delle sue quattro liste, queste ultime devono superare il 5% regionale ed il 5% in almeno cinque province. Comunque a qualsiasi titolo lo faccia devo ammettere è carino. Molto carino. A lui voglio dire e magari prendendo in prestito Cicerone lo faccio in latino, sicuro lo capirà: 'Quousque tandem abutere, Catenino, patientia nostra?'".