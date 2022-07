Primarie Sicilia, Conte ringrazia Floridia e gela il Pd: "Chiarisca chi sono i suoi alleati"

"Prima di percorrere ancora la strada di un’alleanza progressista in Sicilia il Pd dovrà fare chiarezza sui suoi obiettivi e dire se l'agenda sociale e ambientale del M5S è la loro stessa direzione o se ormai i percorsi e i compagni di strada sono altri, in linea con gli insulti e le dichiarazioni di questi giorni. Per noi quello che succede a Roma succede a Palermo". A dirlo è il leader dei pentastellati Giuseppe Conte in un post su Facebook, dopo l'esito delle primarie del centrosinistra in Sicilia, vinte dalla candidata del Pd Caterina Chinnici.

"Grazie Barbara: hai ottenuto un grande risultato nelle primarie in Sicilia - scrive ancora l'ex premier - nonostante il Covid che ti ha trattenuto a casa, nonostante tutti gli attacchi che stiamo subendo. Grazie a tutto il Movimento 5 Stelle Sicilia per queste settimane di dedizione e partecipazione. Uno sforzo che ora merita subito chiarezza, perché in queste settimane sono cambiate molte cose rispetto a quando è partito questo percorso".