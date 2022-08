M5s con Chinnici o da solo? Conte alza l'asticella: "Nostri valori non negoziabili"

Con chi starà il M5S alle elezioni regionali, sosterrà Caterina Chinnici dopo aver preso parte alle primarie del centrosinistra con Barbara Floridia, giunta seconda, o romperà coi Dem e correrà da solo? L'intervento del leader Giuseppe Conte, via Zoom, all'assemblea del Movimento in corso a Palermo, non scioglie i dubbi. "Non possiamo permettere che la Regione siciliana venga amministrata senza che ci si scontri con la nostra asticella che è altissima perché i nostri valori non sono negoziabili", ha detto l'ex premier.

Parole che però indicano che il capo politico del M5s non intende accontentarsi di un accordo al ribasso Che tra l'altro la base del Movimento non vuole anche per la presenza in coalizione, a Roma così come a Palermo, degli uomini di Luigi Di Maio.

"Nei prossimi giorni saremo chiamati a scelte importanti ma qualsiasi scelta faremo per quanto riguarda la linea politica da condurre in Sicilia noi saremo motivati da un assunto: dobbiamo far pesare la nostra forza politica, i nostri principi, la nostra intransigenza nei confronti di qualunque altra forza politica", ha proseguito.

"Noi siamo quelli che stanno dalla parte giusta. Qualunque campo definirà il nostro perimetro di azione sarà il campo giusto e contrasteremo tutti coloro che cercheranno o intenderanno la vita politica come uno scambio di favori, come un accomodamento per gestire potere, come una modalità per perpetrare uno status quo che ci lascia completamente insoddisfatti. Questa Sicilia noi la dobbiamo trasformare e io sono con voi", ha aggiunto Conte.