Scontro Schifani-Miceli su Mondello: "Basta con la Italo Belga", "E' in confusione"

La campagna elettorale delle Regionali si infiamma su Mondello. Al centro del dibattito le concessioni balneari che, secondo la direttiva Bolkenstein dell'Ue, di cui nello scorso febbraio ha preso atto anche il governo nazionale, dovranno essere affidate attraverso bandi dal 2024.

Renato Schifani, candidato governatore del centrodestra, durante un incontro nella sede di Confindustria Sicilia, si è detto a favore delle gare per i tratti di costa, in controtendenza con quanto chiedono gli imprenditori. "Non sono fra i detrattori della direttiva Bolkestein - ha spiegato Schifani -. Ero piccolo e a Mondello c'era l'Italo- belga, adesso c'è ancora. Serve la concorrenza".

Un pensiero che non è piaicuto a Carmelo Miceli, candidato alle Regionali nella lista del Pd. "Non passa giorno in cui Renato Schifani non si contraddica. Aiutatelo perché è in totale confusione anche sulle conseguenze della Bolkestein", ha detto Miceli. "In una delle sue ultime dichiarazioni Schifani si è apertamente schierato contro gli imprenditori che chiedono la conferma delle concessioni, dicendo senza troppi giri di parole che anche per la Italo Belga potrebbe non esserci un futuro a Mondello. Peccato che esattamente un anno fa lui stesso fu tra i firmatari di un'interrogazione al ministro dello Sviluppo economico in cui si contestava la direttiva Bolkestein adottata dal Comune di Bologna a scapito di 50 ambulanti che avevano perso la concessione. Oggi invece Schifani dice di essere favorevole a quella stessa direttiva contro cui 12 mesi fa si era battuto. La Sicilia non può essere governata da un uomo che o è confuso o, nella migliore delle ipotesi, cambia idea su tutto e tutti in base alle convenienze politiche".