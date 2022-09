Cesare Mattaliano si candida a deputato all'Ars: “Una scelta per il bene dei siciliani”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’ex consigliere comunale di Palermo, Cesare Mattaliano, ha scelto di candidarsi come deputato all'Ars nella lista del PD a sostegno di Caterina Chimici. “C’è tanto lavoro iniziato nel Comune di Palermo che va completato in Regione – afferma Cesare Mattaliano-, ecco perché la scelta di +Europa di candidarmi nella lista del PD. Abbiamo condiviso battaglie sui diritti civili qual è la cannabis terapeutica che mi vede tra i primi firmatari della mozione approvata in consiglio comunale e sulla delibera per il garante dei detenuti. Colgo l’occasione per rivolgere un ulteriore appello al Prof. Lagalla, sindaco di Palermo, affinché al più presto possa procedere alla lettura dei nomi in graduatoria". "Ho scelto di candidarmi per il bene dei siciliani. Siamo in piena campagna elettorale ed è importante ragionare su programmi per il futuro del Paese. La prossima legislatura dovrà occuparsi di molti temi. Tra questi, certamente, quello della riforma degli asili nido e questo per me è una priorità in continuità con le battaglie fatte in questi anni come consigliere comunale, con questa dichiarazione si sono aperti i lavori del circolo di +Europa Palermo. Un invito a diventare contagio vitale perché si trasmetta l’importanza di votare +Europa”. Così conclude il candidato alla Regione Cesare Mattaliano.