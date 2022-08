De Luca: "Grazie Meloni, avete spolverato dalla naftalina il puparo Schifani..."

"Nel centrodestra siciliano hanno capito che era il momento di non far scendere più in campo i ‘pupi’ ma di individuare i ‘pupari’. Ed ecco che uno dei ‘pupari’ politici del centrodestra, il mitico Schifani, che hanno spolverato dalla naftalina, è sceso in campo. Per questo ho ringraziato Giorgia Meloni, so che lo ha fatto per favorirci". Lo afferma a Catania Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione Sicilia in vista del voto nell’isola il 25 settembre prossimo.

"Ci sono dei dati molto chiari - aggiunge De Luca che ha ‘incassato’ nelle ultime ore l’ingresso nel suo movimento ‘Sicilia Vera’ dell’ex Dem Angelo Villari e dell’ex assessore regionale Luigi Bosco - che confermano come vi sia un elettorato di centrodestra che pur votando le loro liste di riferimento non voterà Schifani perché schifato da certe logiche…".