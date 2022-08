Il centrodestra sceglierà a Roma il candidato, Miccichè: "Nessun veto, nemmeno per Musumeci"

Il candidato presidente della Regione Siciliana del centrodestra verrà scelto a Roma dai leader di partito della coalizione. Questo l'accordo raggiunto per superare i veti incrociati. Giornata non ancora decisiva, ma sicuramente cruciale in vista delle prossime elezioni regionali in programma il 25 settembre, dopo le dimissioni di Nello Musumeci.

Prima del vertice all'hotel delle Palme Gianfranco Miccichè, coordinatore regionale degli azzurri, aveva detto che la scelta "spetta a Forza Italia" e che in caso contrario si sarebbe valutata l'opzione "di correre da soli". Con Fdi che ha insistito sull'uscente Nello Musumeci e la Lega che ha indicato Nino Minardo - "il quale però sta valutando insieme al partito se proseguire l'impegno politico a Roma" - e in subordine il deputato nazionale Alessandro Pagano, i referenti siciliani del centrodestra hanno deciso di scrivere l'ultimo atto di questa telenovela assieme ai vertici romani.

"Abbiamo fatto un accordo che secondo me è molto positivo: non esistono veti per nessuno, nemmeno per Musumeci. Dopodomani, a Roma, c'è un incontro fra i vertici nazionali e regionali della coalizione e il partito a cui sarà assegnata la presidenza della Regione sceglierà il candidato. Forza Italia rivendicherà la presidenza della Regione siciliana, così come la rivendicheranno gli altri. Ne discuteremo a Roma e il partito designato sceglierà in autonomia". Queste le parole di Miccichè, secondo quanto riportato da Adnkronos, lasciando il vertice del centrodestra all'hotel Delle Palme di Palermo.

All'incontro nell'albergo di via Roma, a Palermo, oltre a Miccichè, c'erano il coordinatore regionale dei Fdi Giampiero Cannella, Anastasio Carrà e Pippo Fallica della Lega, il segretario regionale dell'Udc Decio Terrana e Toto Cordaro, Roberto Di Mauro dell'Mpa, il commissario della Dc Nuova Totó Cuffaro e Antonello Antinoro di Cantiere Popolare Noi con l'Italia.