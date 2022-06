Regionali, l'annuncio di Barbagallo: "E’ Caterina Chinnici la candidata del Pd alle primarie”

E’ Caterina Chinnici la candidata del Pd alle primarie del centrosinistra dalle quali uscirà il nome dell'aspirante governatore della coalizione che correrà alle regionali. Ad annunciarlo è il segretario regionale del partito, Anthony Barbagallo, nella sua relazione alla direzione siciliana in corso a Palermo, durante la quale ha proposto il nome della europarlamentare alle “primarie” fissate per il prossimo 23 luglio.

“Dopo lunga e ampia condivisione - e un confronto vero con la base, i simpatizzanti, i segretari dei circoli - il nome che propongo - ha detto Barbagallo - è quello di Caterina Chinnici. Perchè risponde ad alcune direttrici per noi fondamentali, in primis quello delle donne. Più volte abbiamo posto - in questi anni - il tema della doppia preferenza di genere in Sicilia ma anche per ottenere un assessore donna in giunta siciliana e poi facendo ricorso al Tar per chiedere un terzo della giunta regionale sia composta da donne. Abbiamo scelto una donna che ha spessore, conoscenza approfondita della macchina regionale, avendo ricoperto il ruolo di assessore, e una cultura giuridica che non è in discussione, essendo anche una magistrata. Ed è per altro l’unica parlamentare siciliana da Bruxelles - ha continuato - in giù in quota Partito Democratico, essendo parlamentare europea”.

Al termine dei lavori la relazione del segretario è stata approvata con un solo astenuto. “Riconosco inoltre a Caterina Chinnici - ha proseguito durante il suo intervento all’Astoria Palace Hotel di Palermo - una evidente capacità inclusiva e di ascolto di tanti mondi che cercano una candidatura disponibile all’ascolto che allarghi il campo. Le primarie sono utili se non sono soltanto una prova muscolare ma soprattutto - ha aggiunto - se diventano le primarie delle idee, della partecipazione e una festa per includere il più possibile. Caterina Chinnici è per questo una candidatura forte e autorevole la cui riconoscibilità è un elemento che mi ha convinto. La riconducibilità di Caterina Chinnici al PD va rafforzata e condivisa. Caterina Chinnici è e deve essere - ha concluso - la nostra candidata, con un legame saldo e forte con le radici del Partito Democratico”

“Ringrazio il segretario nazionale Enrico Letta, il segretario regionale Anthony Barbagallo, la direzione, i circoli, i militanti e tutta la comunità del Pd, una comunità di idee e valori, per la fiducia riposta in me - ha commentato Caterina Chinnici - nell'affidarmi una così grande responsabilità, che è innanzitutto quella di progettare attraverso l'ascolto, di mettere al centro le persone per costruire con loro una proposta di governo ampia e coinvolgente. Lo farò con tutte le mie energie, con lo stesso spirito di servizio alla collettività che ha sempre caratterizzato il mio impegno civico e con la voglia di lavorare per la terra che amo, la Sicilia”.

Da oggi e fino al 30 giugno è possibile presentare le candidature da parte della coalizione progressista. Per votare on line o ai gazebò (il 23 luglio) è obbligatorio registrarsi, fino al 21 luglio, attraverso il sito www.presidenziali22.it

Le reazioni

"Sono contento che anche il Pd abbia indicato la propria candidatura. Con Caterina Chinnici, a cui do il mio affettuoso benvenuto in queste primarie, avremo l'occasione per confronti concreti e intensi. Sarà un primo passo verso la campagna per le elezioni regionali d'autunno, che promettono un cambio definitivo di marcia per la Regione e per i siciliani", ha dichiarato Claudio Fava.