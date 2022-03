La Volkswagen d'epoca di Cateno De Luca attesa al Bar Santoro: "Ma non sono il killer di Musumeci"

Tra due giorni è atteso a Palermo, intanto stamani è arrivato ad Agrigento. Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione Siciliana, si è presentato a bordo del suo Volkswagen d'epoca. Il tour partito da Catania lo scorso 17 marzo, ha già fatto tappa a Enna, Caltanissetta, Siracusa e Ragusa nelle scorse settimane.

"Abbiamo acceso anche ad Agrigento la nostra lanterna", ha esordito così il candidato alla presidenza della regione siciliana Cateno De Luca in apertura della conferenza stampa. "Sicilia Vera, afferma Cateno De Luca, si sta organizzando sul territorio e oggi gli incontri sono finalizzati ad interloquire con quanti ci hanno contattati manifestando la volontà di sostenerci in questo progetto. In questo primo ciclo di incontri stiamo registrando grande interesse ed entusiasmo. C'è voglia di riscatto, ma soprattutto c'è la consapevolezza che è arrivato il momento di impegnarsi in prima persona per essere parte attiva del processo di cambiamento che vogliamo attuare. I dati che emergono dagli ultimi sondaggi indipendenti pubblicati che ci attribuiscono il 15% fanno emergere un quadro all'interno del quale Sicilia Vera occupa una posizione determinante nel panorama politico generale. È un dato che dimostra che la nostra piccola zattera, Sicilia Vera, ha un grado di riconoscibilità e gradimento che si identifica con Cateno De Luca sindaco di Sicilia. Il nostro progetto politico, sottolinea Cateno De Luca, è chiaro, alla luce del sole non uno slogan ma un valore".

Ai giornalisti che chiedono un giudizio sulla candidatura di Musumeci, Cateno De Luca risponde: "Io desidero che il candidato del centrodestra o di quello che ne rimarrà sia proprio Musumeci perché è il personaggio che ha rappresentato il peggior fallimento per la nostra regione a causa della sua incapacità amministrativa. Voglio chiarire questo aspetto perché qualcuno anche qui ad Agrigento sta tentando di dipingermi come il killer di Musumeci. Musumeci invece per trovare un colpevole dovrebbe guardare tra i suoi sodali, anche se in realtà ha fatto tutto da solo. Non sarò l'alibi del loro fallimento politico amministrativo. L'unica certezza oggi è che la mia candidatura e la nostra proposta politica stanno mettendo in fibrillazione tutti contenitori politici". Il tour proseguirà domani a Trapani. Prevista una conferenza stampa alle ore 9:30, presso Il Cappellaio Matto Coffee and Drink di corso Vittorio Emanuele.

L'ultima tappa in programma giovedì 31 marzo a Palermo alle ore 10 al ritrovo Santoro in piazza Indipendenza. In programma poi due grandi eventi durante i quali verranno ufficializzate le candidature all'Ars. Sabato 9 aprile alle ore 09:30 presso le Ciminiere di Catania e sabato 30 aprile alle ore 9:30 presso il teatro Golden di Palermo.