VIDEO | Regionali, l'urlo finale di Cateno De Luca: "Libereremo la Sicilia da tutte le mafie"

In piazza Castelnuovo la chiusura della campagna elettorale del candidato governatore di "Sud chiama Nord". Subito la stoccata sull'arresto del candidato di Popolari e Autonomisti: "Schifani, provi forse imbarazzo? Eppure il respiratore per sparare stronz... te l'hanno messo. Caterina, figlia di un magistrato immolato sull'altare della giustizia, perché non stai dicendo una sola parola? Avete un accordo per fermarmi"