Regionali, il pronostico di De Luca: "Vincerò le elezioni oppure gli altri dovranno bussare alla nostra porta"

"Vincerò le elezioni ma se così non fosse centrodestra e centrosinistra dovranno bussare alla nostra porta. Noi però non apriremo a nessuno e ci divertiremo in Assemblea". A parlare così nel corso della conferenza stampa che ha tenuto ieri a Palermo è Cateno De Luca, l'ex sindaco di Messina e leader di Sicilia vera, candidato governatore alle prossime elezioni regionali. Il suo tour elettorale ha fatto tappa al Bar Santoro, in piazza Indipendenza. "Con De Luca in campo - ha continuato il candidato Governatore parlando in terza persona di se stesso - il centrodestra perde le elezioni. Non ci sarà nessun big disposto a candidarsi veramente e Nello Musumeci mi dovrà dire grazie perché sarà ricandidato".

Poi la stangata alla lista civica di Salvini: "Più che 'Prima l'Italia' mi sembra 'Prima la pagnotta'. E' un cambio di denominazione con gli stessi nomi, non ho capito quale sia il progetto politico. Il punto è che Salvini ormai a destra non può prendere più un solo voto perché c'è Giorgia Meloni e la Lega non ha spazi. L'unico modo per cercare di recuperare qualche voto - ha concluso l'ex sindaco di Messina - è un'aggressione al centro ed ecco che parte, guarda caso proprio in Sicilia, l'operazione 'Prima la pagnotta'".

Fonte: Adnkronos