VIDEO | De Luca e La Vardera alla conquista di Palermo, dopo la vittoria a Messina parte la corsa alla Regione

Il leader di Sicilia Vera, in città insieme con il neo sindaco dello Stretto, l'europarlamentare Dino Giarrusso e il portavoce Ismaele La Vardera, spara a zero su tutti: "Lagalla? Poteva vincere anche senza certi personaggi. Musumeci? Tra una settimana la Meloni lo molla, porta iella... politica. Miccichè mi ha scritto ma non l'ho richiamato, Ferrandelli è un bel pupetto"