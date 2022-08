Regionali, Cracolici (Pd): "Con Schifani la Sicilia rischia di rivivere lo stesso incubo vissuto con Cuffaro"

"Con Schifani la Sicilia rischia di rivivere lo stesso incubo che ha vissuto con Cuffaro tra la sua ricandidatura del 2006 e la decadenza nel 2008". E' l'avvertimento lanciato da Antonello Cracolici, parlamentare del Pd all'Ars, nel corso di un'iniziativa elettorale, in riferimento alla candidatura alla presidenza della Regione di Renato Schifani, coinvolto nel processo Montante.

"Cosi come Cuffaro quando si è ricandidato nel 2006 - ha aggiunto Cracolici - anche Schifani è imputato in un delicato processo. Al di là di una sua eventuale condanna, che non gli auguro, la Sicilia non può permettersi di avere un presidente che vive in un limbo giudiziario, in attesa di una sentenza dalla quale potrebbe dipendere la sua permanenza in carica e quella dell'intero parlamento siciliano".