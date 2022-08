Candidato Dc Nuova alle Regionali, Giuseppe Gennuso: "Hanno rubato le foto dal mio profilo Facebook"

Rubate le foto dal profilo Facebook del candidato della Dc Nuova alle regionali in Sicilia, Giuseppe Gennuso, e creato un falso profilo Fb. "Martedì sera - dice il componente del partito - mi sono accorto che qualcuno aveva rubato le mie foto e creato un nuovo profilo Facebook, ma falso. Secondo l'orientamento costante dei giudici, questo comportamento integra il delitto di sostituzione di persona e il reato di illecito trattamento di dati personali. Ho provveduto a segnalare subito il profilo e invierò una diffida legale".

"Siamo in piena campagna elettorale e ritengo che vada tutelata l’immagine di qualsiasi candidato e del partito che rappresenta - aggiunge -. Ancora una volta, come accaduto durante la campagna elettorale per le elezioni comunali a Palermo, qualcuno tenta di ostacolare la Dc. Io continuerò ad andare per la mia strada, incontrando la gente e portando avanti sempre i valori e gli ideali della Dc che sono i miei", conclude Gennuso.