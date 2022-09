Enrico Letta oggi in Sicilia, a Villa Filippina lancerà la campagna elettorale di Caterina Chinnici

Doppio appuntamento in Sicilia con il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta, per la campagna elettorale delle politiche e delle regionali. Il secondo appuntamento in ordine ti tempo è in programma a Palermo, alle 18 a Villa Filippina, dove Enrico Letta ''aprirà'' ufficialmente la campagna elettorale di Caterina Chinnici, assieme anche a Peppe Provenzano, Anthony Barbagallo, Rosario Filoramo e alla presenza dei candidati alla Regione del PD.

Il primo appuntamento invece è in programma è alle 14.30 a Catania presso la Cappella Bonajuto per la presentazione delle liste dei candidati di Catania alle elezioni politiche e regionali. Presenti, con Letta, la candidata alla presidenza della Regione, Caterina Chinnici, il vice segretario nazionale Peppe Provenzano e il segretario regionale, Anthony Barbagallo.