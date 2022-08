Verso le Regionali: Letta al battesimo elettorale della Chinnici, Schifani riunisce gli alleati in una convention

E' prevista lunedì prossimo - alla presenza del segretario nazionale del Pd, Enrico Letta - la prima uscita pubblica a Palermo di Caterina Chinnici, candidata alla presidenza della Regione Siciliana del centrosinistra. Mentre Renato Schifani, aspirante governatore del centrodestra, ha annunciato per sabato 10 settembre una grande manifestazione al Multisala Politeama, con gli interventi di tutti i rappresentanti dei partiti della coalizione.

Il via ufficiale alla campagna elettorale per Caterina Chinnici dovrebbe tenersi alle 18, probabilmente a villa Filippina. Tra gli altri, sarà presente anche il vicesegretario nazionale del Pd Giuseppe Provenzano. Dopo l'incontro con gli elettori palermitani comunincerà un tour che toccherà tutte le principali città siciliane.

La convention politica per tirare la volata a Schifani è stata sollecitata "da tutti i partiti in questa fase di campagna elettorale breve, intensa ed entusiasmante". Così in una nota il candidato del centrodestra. "Sarà un grande momento di partecipazione con tutti gli alleati, anche per parlare pubblicamente del nostro programma", aggiunge Schifani, annunciando che concluderà la kermesse.