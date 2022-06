Regionali, il "sogno proibito": Grosse Koalition con Bernardo Mattarella candidato governatore

In Sicilia le strategie di centrodestra e centrosinistra s'incrociano in vista delle Regionali d'autunno. E si prevede una rapida evoluzione dopo il primo turno delle Amministrative previsto il prossimo 12 giugno. Nel centrodestra il fronte ostile alla ricandidatura del governatore uscente, Nello Musumeci, lavora al "nome alternativo" da proporre a Giorgia Meloni: dovrebbe essere - secondo un'indiscrezione de La Sicilia - l'eurodeputato di FdI, Raffaele Stancanelli.

Ma è probabile che l'asse Meloni-Musumeci, incoraggiato da sondaggi favorevoli su un'eventuale corsa solitaria, decida di non accettare la controproposta degli alleati. E qui il destino del centrodestra s'incrocia con quello del fronte progressista, dove ultime liti sulle primarie alzano il livello di scontro fra Pd e M5S, con molti big convinti che in fondo la consultazione "'mista" (voto online e 30 gazebo) non la voglia nessuno.

Dunque c'è un fronte trasversale che lavora in gran silenzio a uno scenario che scatterebbe con due condizioni: rottura di Meloni e flop delle primarie. In quel caso i leader di un fronte che unirebbe gran parte dei due schieramenti ha quello che La Sicilia definisce "un sogno proibito": schierare Bernardo Mattarella come candidato governatore di una "Große Koalition".

Avvocato palermitano, classe 1959, ex deputato regionale del Pd, figlio di Piersanti (presidente della Regione ucciso dalla mafia) e nipote di Sergio, presidente della Repubblica. Ma la strada sarebbe in salita. E non solo perché il diretto interessato è inconsapevole di essere evocato in questo contesto. Ma anche perché Mattarella è stato già sondato, con molta discrezione, come candidato sindaco di Palermo da Pd e M5S. Con esito negativo: senza arrivare allo scontato gar- bato rifiuto, è stato un esponente giallo- rosso molto vicino alla famiglia Mattarella a far notare agli alleati «l'inopportunità di tirare dentro una competizione elettorale il nipote del capo dello Stato».