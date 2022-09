Popolari e Autonomisti verso un seggio all'Ars in provincia di Palermo: Di Salvo "brucia" il dem Giambona

"Scatta il seggio all'Assemblea regionale siciliana per Bartolo Di Salvo, candidato nella lista Popolari e Autonomisti che in provincia di Palermo ha ottenuto più voti, 3.623". Lo rendono noto fonti della lista guidata da Saverio Romano e Raffaele Lombardo, che a livello regionale si è attestata al 6,7% (7,2% cinque anni fa), superando così lo sbarramento.

La conferma arriva dai risultati degli scrutini effettuati in tutte le 1.185 sezioni della provincia di Palermo, pubblicati sul portale "Elezioni" della Regione. Elaborando i voti complessivi delle liste, che per il servizio elettorale della Regione sono "ancora provvisori", Popolari e autonomisti ottiene un seggio nella distribuzione dei cosiddetti resti. Il calcolo assegna nell'ordine il terzo seggio a Forza Italia, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle, un seggio alla Lega e uno proprio alla lista Popolari e Autonomisti, che ha un resto maggiore del Pd.

Stando a questa elaborazione, quindi il bagherese Bartolo Di Salvo si avvia a diventare deputato regionale a scapito di Mario Giambona, candidato dem vicino a Giuseppe Lupo che ha ottenuto 4.264 preferenze. Adesso si attende solo la distribuzione ufficiale dei seggi da parte della Regione per fugare ogni dubbio e procedere alla proclamazione dei deputati eletti: 16 in provincia di Palermo, 70 in tutta la Sicilia.

Ex consigliere provinciale, ma anche ex consigliere comunale di Bagheria, Di Salvo è da sempre vicino a Saverio Romano - già ministro dell'Agricoltura, appena rieletto alla Camera - e ad Antonello Antinoro, assessore alla Sanità in uno dei governi di Totò Cuffaro.