Pd, Barbagallo: “Alle Regionali liste forti e competitive in tutte le province"

"Con un grande sforzo organizzativo e umano proponiamo liste forti e competitive riuscendo anche a superare alcune difficoltà organizzative, specie a Catania in cui ancora una volta mi presento come capolista a Catania. Stavolta sento doppiamente la responsabilità in quanto non solo deputato uscente ma anche perché segretario regionale". Lo dice il segretario del Pd Sicilia Anthony Barbagallo, commentando le liste Dem per le Regionali del 25 settembre.

"Ce la metterò tutta soprattutto in questo momento difficile del partito nel Catanese ma in cui si apre una nuova stagione con rinnovato slancio - prosegue -. Ma il Pd c'è, è unito e compatto e ora lavoreremo tutti in prima linea attorno alla candidata presidente Caterina Chinnici. Un grande sforzo da parte di tutto il partito anche per la raccolta firme per la presentazione del listino: in poco più di 48 ore siamo riusciti a raccoglierne 2.767".