Fava non viene invitato alla convention di Letta con Chinnici, attacco al Pd: "Noi leali ma non minchioni"

"Noi siamo leali, non minchioni". Claudio Fava, deputato regionale e frontman del movimento Centopassi non viene invitato alla convention di Letta con Chinnici e attacca il Pd.

Sotto accusa la gestione della campagna elettorale: "Se il Pd - dice Fava - ritiene che la candidatura della Chinnici sia un suo affare privato, e se Caterina Chinnici si ritiene impegnata a far campagna elettorale solo con i candidati del Pd, nessun problema. Vorrà dire che il movimento Centopassi si riterrà libero da impegni e di far campagna solo per la propria lista".

"Quello di oggi è un lancio del Pd, il fatto che il pd in questo momento è impegnato su due fronti, non posso che parlare bene di come si è comportato Fava e di come è stato coerente". Così Enrico Letta risponde a Claudio Fava, aggiungendo che "faremo presto un incontro insieme con Caterina Chinnici".