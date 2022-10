Ars, Alongi primo dei non eletti di Forza Italia: Cascio scavalcato al fotofinish

Il primo dei non eletti di Forza Italia all'Ars non è Francesco Cascio bensì Pietro Alongi. L'ex presidente del parlamento siciliano viene superato al fotofinish per una manciata di voti: 47 per l'esattezza.

E' questo il responso definitivo delle elezioni Regionali in provincia di Palermo, accertato dall'Ufficio centrale circoscrizionale istituito presso il Tribunale. Pietro Alongi, candidato di punta del presidente Renato Schifani, ha ottenuto 6250 preferenze; mentre Francesco Cascio si è fermato a 6203 voti. Confermato l?ordine di arrivo dei primi tre eletti: Edy Tamajo (21.765), Gaspare Vitrano (8.517) e Gianfranco Miccichè (6.817).

Adesso, se Gianfranco Miccichè decidesse di optare per il Senato sarebbe Alongi ad entrare all'Ars e non più Cascio. Molto dipenderà dal risiko dei viceministri e dei sottosegretari, visto che nei giorni scorsi Miccichè ha dichiarato di volere rimanere a Sala d'Ercole: "A Roma non ci vado manco morto".