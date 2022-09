Elezioni regionali 2022, Anello: "Bonus odontoiatrico sosterrà le cure di bambini e anziani in famiglie disagiate"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il bonus odontoiatrico per i bambini e ragazzi fino a 16 anni per la prevenzione orale in età pediatrica e per le protesi parziali e totali degli over 65 anni è una misura da sostenere, sulla quale il prossimo governo di centrodestra dovrà dedicare massima attenzione con una specifica proposta di legge". Lo dichiara Alessandro Anello, candidato alle elezioni regionali del 25 settembre con Prima l'Italia-Lega.

"Si tratta di un'agevolazione per andare incontro alle esigenze delle famiglie con redditi bassi che in molti casi finiscono per rinunciare alle visite odontoiatriche dei figli con il risultato di un peggioramento della salute orale in fase di crescita. In questa direzione, il consiglio direttivo della Sicilia dell'associazione nazionale di categoria Andiamoinordine, nella persona del presidente Francesco Scalici, è impegnato al fianco dei medici odontoiatri e delle famiglie più disagiate che grazie all'introduzione del bonus potranno usufruire di prestazioni per garantire ai giovani e agli anziani prestazioni fondamentali per la salute orale. Per la richiesta del bonus spetterà alle amministrazioni locali, in base all’Isee e ad altri parametri reddituali presentati dai richiedenti, stabilire se potranno beneficiare di prestazioni gratuite, sia per controlli di routine che per interventi urgenti".