Regionali, affluenza alle primarie del centrosinistra in Sicilia: alle ore 18 è al 65%

Alle 18 è del 65% l'affluenza alle primarie in Sicilia del campo progressista che dovranno individuare il candidato presidente della Regione per le elezioni d'autunno. Il precedente rilevamento, alle 12, era del 34%.

A votare sono stati 25.751 su 43.020 iscritti. A sfidarsi sono Caterina Chinnici per il Pd, Barbara Floridia per il M5S e Claudio Fava per la sinistra. Si potrà votare online e nei 32 gazebi allestiti nell'isola fino alle 22. Il prossimo e definitivo aggiornamento sarà diffuso alle 22, a chiusura delle consultazioni.