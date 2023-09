Pd, l'area Orfini lancia la candidatura di Fabio Teresi a presidente della Provincia

L'area Orfini del Pd lancia la candidatura di Fabio Teresi alla presidenza della Provincia. L'annuncio stamattina, alla presenza dello stesso Matteo Orfini, durante l'iniziativa "Cose Nuove": un progetto che punta a dare una scossa al Pd in Sicilia.

“Oggi a Palermo - ha detto il deputato nazionale del Pd - mettiamo a disposizione la candidatura di Fabio Teresi a presidente della Provincia di Palermo per il Pd e per il centrosinistra. Una candidatura che nasce dal lavoro di anni, di tanti ragazzi che in questi territori hanno cercato di portare avanti un percorso di cambiamento ed è il cambiamento quello che deve caratterizzare il Pd, come sta avvenendo a livello nazionale dopo la vittoria di Elly Schlein al congresso. Credo che questa forza di cambiamento si debba verificare anche qui in Sicilia, anche qui a Palermo dove veniamo da tante sconfitte e abbiamo bisogno di tornare a vincere. Ma si vince solo con il cambiamento".

Orfini propone questa candidatura al Pd e al centrosinistra, sottolineando l'importanza del profilo di Teresi (già presidente della quinta circoscrizione) come esponente storico dei democratici radicato nel territorio. Antonio Rubino, componente della direzione nazionale del Pd e ideatore del progetto "Cose Nuove", sottolinea che "la candidatura di Teresi proviene direttamente dal territorio e non è il frutto di giochi di potere". Inoltre, guardando alle imminenti elezioni europee, si rivolge così alla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein: "E' essenziale evitare il pericolo di essere ostaggio delle correnti interne al partito". Da qui l'importanza delle primarie, "come unico metodo di selezione delle candidature per evitare scenari disastrosi per i democratici siciliani. Altrimenti, si rischia di subire una quarta sconfitta consecutiva in Sicilia, dopo le deludenti performance a Palermo, a Catania e alle elezioni regionali".

Nei prossimi giorni, il progetto "Cose Nuove" sarà presentato in ogni Comune, coinvolgendo iscritti e simpatizzanti. Questa iniziativa politica si svilupperà attraverso proposte concrete e un'organizzazione capillare, allo scopo di garantire la presenza di candidati in ogni comune e di formare una squadra pronta a cambiare il volto di Palermo e della Sicilia.