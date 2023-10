I venezuelani che sognano di scalzare Maduro, un seggio per le primarie anche a Palermo

Il sindaco Roberto Lagalla, raccogliendo l'appello lanciato a giugno scorso, mette a disposizione Villa Niscemi per lo svolgimento delle elezioni primarie dei venezuelani all'estero che dovranno scegliere il candidato delle opposizioni per le Presidenziali previste nel 2024. L'appuntamento alle urne è per domenica 22 ottobre, dalle 9 alle 17.

E' quanto riferisce coordinatrice generale del Comitato locale delle primarie venezuelane della Sicilia, Ledy Lombardo, accompagnata da Ivonne Meza e Salvatore Lo Mónaco, membri di CL e dell'associazione CoVenSi, al termine della visita dell'incontro con Lagalla nel quale si è discusso dell'importanza di queste elezioni per gli italo-venezuelani che auspicano il ritorno della democrazia nel Paese sudamericano che vede Nicolas Maduro al potere dal 2013.

Saranno 3.000 i seggi elettorali situati in 80 città di 30 Paesi dove domenica i venezuelani potranno votare e scegliere il candidato che affronterà il partito al governo in Venezuela nelle elezioni del 2024. In Italia sono 4 i centri a disposizione: Milano, Roma, Napoli e Palermo.

"È un'opportunità che apre al cambiamento, dopo più di 24 anni subiti dal comando di un regime totalitario e populista che ha distrutto ciò che c'è di buono in Venezuela e ha costretto all'emigrazione verso altri Paesi più di 7 milioni di venezuelani e di tanti italiani che hanno dovuto vendere le loro proprietà a basso prezzo, alcuni sono stati espropriati e altri hanno lasciato il Paese abbandonando tutto. Siamo sotto un regime autocratico e militarista, che ruota attorno a interessi geopolítici di dittature, teocrazie, come è il caso di Cuba, Nicaragua, Iran, Russia, e governi di sinistra populista. Ma bisogna lottare, approfittare di ogni finestra aperta per rendere presente la maggioranza democratica nei termini stabiliti dalla Costituzione della Repubblica del Venezuela", dichiara Lo Monaco.