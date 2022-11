Le reazioni all'elezione di Galvagno: "Maggioranza unita malgrado le fibrillazioni", "La musica è cambiata"

Dall'elezione di Gaetano Galvagno alla presidenza dell'Ars esce fuori una "maggioranza rafforzata" che, come dice il governatore Renato Schifani, "raccoglie addirittura ulteriori voti". E' questo il dato politico che sottolineano i partiti di centrodestra dopo il responso di Sala d'Ercole.

A cominciare da Fratelli d'Italia, partito in cui milita Galvagno: "Esprimiamo grande soddisfazione per l’elezione di Galvagno a presidente dell’Ars - dicono i coordinatori regionali di Fdi Giampiero Cannella (Sicilia occidentale) e Salvo Pogliese (Sicilia orientale) -. Il centrodestra oggi ha dimostrato che, nonostante le fibrillazioni dei giorni scorsi, le ragioni che uniscono superano di gran lunga le singole posizioni dialettiche. Siamo certi che Gaetano saprà interpretare al meglio il suo ruolo istituzionale".

Secondo la Lega, "l'elezione ben oltre i 40 voti su cui può contare la maggioranza, dimostra che la designazione di Galvagno ha avuto anche l’apprezzamento di alcuni deputati di minoranza. Al neo presidente dell’Ars i nostri migliori auguri di buon lavoro. Ora la legislatura può partire pienamente e il presidente della Regione Renato Schifani potrà nominare gli assessori. Siamo pronti a garantire l’impegno della Lega per realizzare il programma di governo che i cittadini siciliani hanno scelto con il voto". Firmato Marianna Caronia, Vincenzo Figuccia, Pippo Laccoto, Luca Sammartino e Mimmo Turano.

Laconinco il commissario regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, che formula "un mondo di auguri a Gaetano Galvagno, che è una persona intelligente, perbene e matura. Sono sicuro quindi che sarà un ottimo presidente". Galvagno prende il posto alla guida dell'Ars proprio di Miccichè, che in questa cerimonia d'insediamento si è svincolato dalla maggioranza tanto che i suoi fedelissimi avrebbero votato per Giorgio Assenza. "Abbiamo iniziato peggio di Musumeci. Cosa farò? Non mi hanno dato nemmeno le caramelle, resto in Sicilia e voterò secondo coscienza".

Ed eccoci alle opposizioni. Le parole del deputato e segretario del Pd, Anthony Barbagallo, che li accusati di una "compravendita" che verrà ricompensata con "la vice presidenza dell'Ars" non sono piaciute ai deluchiani. Danilo Lo Giudice risponde per le rime a Barbagallo e a quella che definisce "una finta opposizione" con l'obiettivo "di intavolare una trattativa al rialzo con la maggioranza per riservare qualche blasonato strapuntino da assegnare ai più veterani parlamentari del Pd. Se ne faccia una ragione Barbagallo, con noi in Parlamento la musica è cambiata. Grazie a noi nessuna imboscata".

Il M5S con il coordinatore regionale Nuccio Di Paola augura buon lavoro a Galvagno "anche se non ha avuto i nostri voti: abbiamo votato compatti scheda bianca. Speriamo che la nuova legislatura del parlamento più antico del mondo sia proficua e diretta nell'esclusivo interesse dei siciliani".

Mantiene un profilo istituzionale il sindaco Roberto Lagalla: "Al neo eletto presidente dell’Ars rivolgo le più sincere congratulazioni e il mio augurio di buon lavoro. Sono certo che saprà ricoprire responsabilmente e con grande serietà un ruolo così importante per l’equilibrio di questa diciottesima legislatura del Parlamento siciliano. Certamente la sua elezione, dopo quella del presidente della Regione, Renato Schifani, sarà garante di un rinnovato e proficuo dialogo con gli enti locali e i cittadini".

Sulla stessa scia il presidente di Sala delle Lapidi Giulio Tantillo: "A nome mio personale e a nome di tutto il Consiglio comunale di Palermo, desidero augurare buon lavoro a Galvagno, eletto oggi alla guida del più antico Parlamento d’Europa. Sono certo che sotto la sua presidenza l’Ars sarà ancora esempio di confronto democratico, di dialogo e primato della politica a servizio della nostra terra, delle sue Istituzioni a partire dai Comuni che rappresentano il punto di contatto diretto fra lo Stato e i cittadini".

Nel complimentarsi con Galvano, infine, i cronisti della stampa parlamentare "auspicano una proficua collaborazione con la presidenza dell’Ars e sono disponibili fin da subito a un confronto formulando proposte con l’obiettivo di creare le condizioni di lavoro migliori per potere svolgere l’attività nel modo più tempestivo e puntuale".