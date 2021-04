Il Popolo della famiglia alle associazioni pro vita: "Facciamo una lista alle Comunali"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il coordinatore regionale del Popolo della Famiglia, Carmelo Catalano, chiama a raccolta tutte le associazioni pro vita e a difesa delle famiglie per costruire insieme una lista elettorale forte per le prossime comunali palermitane.

"Solo se ci uniamo possiamo mettere in piedi una squadra forte per affrontare le elezioni - afferma Catalano -. Partiamo dal risultato delle Politiche, che ci ha visto essere la seconda regione del Popolo della Famiglia per numero di voti, con una percentuale palermitana dell'1,26%, costruito in soli due mesi, oggi sono passati tre anni, siamo molto più forti e presto ne daremo dimostrazione. Vogliamo tuttavia aggregare tutto l'associazionismo presente nella città di Palermo, per essere ancora più forti, per cercare di incidere al massimo delle possibilità, perché le famiglie possano avere dei rappresentanti in consiglio comunale, pronti a difendere principi e valori".

"Saremo presenti con la nostra lista al Consiglio comunale e con le nostre liste nelle otto circoscrizioni, siamo disponibili ad ospitare i rappresentanti delle associazioni che vorranno condividere con noi questo onere, è mia intenzione mettere in piedi una consulta permanente di tutte le associazioni che hanno a cuore le famiglie, per costruire insieme il nostro futuro. Si è ormai visto che non è praticabile la strada della contaminazione dei soliti partiti politici, il nostro partito è un soggetto aperto alla collaborazione e partecipazione di chi vorrà lavorare in tal senso", conclude Catalano.