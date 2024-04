In bilico l'accordo della Dc con Renzi, ma spunta la Lega e l'ipotesi di una candidatura di Cuffaro alle Europee

Ora che la trattativa con Renzi è in bilico e sembra allontanarsi l'ingresso della Dc nella lista Stati Uniti d'Europa, Totò Cuffaro potrebbe chiudere un clamoroso accordo con la Lega e rientrare nei ranghi del centrodestra. I democristiani - che negli ultimi giorni hanno "lottato" invano per avere il simbolo assieme a quello di Italia Viva, Più Europa, Psi e Libdem (o tutti o nessuno è il ragionamento dei cuffariani) - verrebbero accolti a braccia aperte dal partito di Salvini, dato in calo in tutti i sondaggi e con un disperato bisogno di rinforzi. Anche in Sicilia. Non solo. La Lega non metterebbe nessun veto alla candidatura dello stesso Totò Cuffaro. E' questa l'indiscrezione, riferita da più fonti, che potrebbe rimescolare le carte in vista dell'appuntamento con le elezioni Europee.

Un eventuale accordo con il Carroccio sarebbe per la Dc prettamente elettorale; mentre con Renzi e Bonino c'è in ballo un'intesa politica per conquistare spazio al centro. Ma la prospettiva di una candidatura di Cuffaro in prima persona sarebbe davvero allettante per la Dc e cambierebbe tutto.

L'ex presidente della Regione, oggi in trasferta a Roma con il capogruppo della Dc all'Ars Carmelo Pace, è stato avvistato alla Camera. "Ho incontrato i miei amici dell'Udc - ha detto Cuffaro, interpellato dall'Adnkronos. "Ho visto il segretario siciliano dell'Udc Decio Terrana e altri dell'Udc nazionale, ma senza Cesa. E' un incontro che abbiamo fatto alla Camera ma che avremmo potuto fare altrove. Con l'Udc ci incontriamo spesso, abbiamo tante cose in comune", prosegue il politico siciliano che sta tessendo la sua tela di contatti in vista delle europee di giugno. Particolare non secondario è che l'Udc ha siglato un patto federativo proprio con la Lega.

Cuffaro si è incontrato pure con il presidente della commissione Difesa, il salviniano Nino Minardo. Ma si "è trattato solo di un cordiale scambio di saluti e di una veloce chiacchierata, nessun vertice o incontro ufficiale e nessun accordo politico", hanno spiegato i leghisti. "Stamattina ero alla Camera con il coordinatore siciliano dell’Udc Terrana per parlare del patto tra Lega e Udc e delle prossime elezioni europee. Terrana mi ha informato del fatto che avrebbe incontrato a seguire il capogruppo all’Ars della Dc Carmelo Pace e Salvatore Cuffaro che si trovavano a Roma e avevano il piacere di salutarmi", ha detto lo stesso Minardo. Mentre, in una nota, Italia Viva ha ha smentito le indiscrezioni su un possibile faccia a faccia tra il suo leader Matteo Renzi e Cuffaro: "Non c'è nessun incontro previsto tra Renzi e Cuffaro. Peraltro Renzi oggi non è a Roma. Stupisce come vi sia un costante rilancio di fake news già smentite".

L'ex governatore, tornato sulla scena politica dopo aver scontato una pena per favoreggiamento alla mafia (è stato in carcere dal 2011 al 2015), in questi giorni è sulla bocca di tutti. Anche dei partiti nazionali. L'ipotesi di un'alleanza centrista tra la Dc e Italia Viva ha scatenato diversi partiti ed esponenti politici: da Carlo Calenda di Azione a Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, che alle Europee ha lanciato una lista con 19 simboli denominata Libertà.

Cuffaro oggi è stato protagonista di un nuovo botta e risposta proprio con i leader di Azione e Sud chiama Nord: al centro dello scontro il titolo dell'intervista rilasciata da Cuffaro al Riformista. "Ma è possibile che Cuffaro, tornato alla ribalta dopo essere stato in carcere per favoreggiamento dei mafiosi, possa dichiarare impunemente di controllare 140 mila voti. Come li controlla? Per mezzo di chi o che cosa?", si è domandato su X Calenda. Le parole di Cuffaro sono di "una gravità inaudita", ha rincarato la dose De Luca invocando l'intervento dell'Antimafia.

Cuffaro dal canto suo ha respinto le accuse e in un comunicato ha chiarito il senso delle sue parole. "Nella mia intervista al Riformista dico che la Democrazia cristiana per le regionali ha mosso 140 mila voti e che oggi ne vale almeno 250 mila. Prima di invocare la commissione Antimafia e blaterare altre elucubrazioni", De Luca "farebbe bene a leggere la mia intervista e non solo il titolo, che non rispecchia le dichiarazioni rilasciate da me".