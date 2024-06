Elezioni, Cuffaro gonfia il petto: "In Sicilia c'è voglia di Democrazia cristiana, raggiunti ottimi risultati"

"I dati registrati in Sicilia confermano la reale presenza di un partito ricco di forza, determinazione ed entusiasmo quale è la Democrazia Cristiana e, nonostante tante difficoltà, abbiamo raggiunto ottimi risultati portando in 20 Comuni nostri rappresentanti molti dei quali donne e giovani, animati dalla voglia di far crescere il proprio territorio". Lo dichiarano Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc; Stefano Cirillo, segretario regionale della Dc in Sicilia e Carmelo Pace, segretario organizzativo regionale.

La Democrazia cristiana sarà rappresentata in quasi tutti i 37 comuni siciliani nei quali si è votato per le Amministrative. Sono stati eletti un sindaco e 40 consiglieri comunali, mentre il candidato sindaco di Gela andrà al ballottaggio. "La Democrazia Cristiana - si legge in una nota diramata dal partito - è stata anche determinante nella vittoria di molti sindaci e a Mazara del Vallo e a Castelvetrano è risultata essere la lista con più preferenze. Si attendono ancora i dati della provincia di Messina".

Soddisfatto Cuffaro, che ha aggiunto: "Un percorso intrapreso pochi anni fa e che oggi sancisce la manifesta voglia di Democrazia cristiana presente in tutta la Sicilia. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme per costruire un futuro, per custodire i nostri valori e per difendere le libertà e la democrazia".

Tutti i rappresentanti della Dc eletti

Mazara del Vallo. Voti di lista: 2996 (11,67%)

Gilante Aleandro 408

Russo Toni 360

Castelvetrano voti di lista 1.709 eletti (11,89%)

Celia Girolamo 399

Parrino Errante 340

Stallone Giuseppe 253

Bagheria voti 1929 voti (7,46%)

Cannizzaro

Lo Cascio

Caltanissetta voti di lista 949 (3,73%). Al ballottaggio si sostiene il sindaco Tesauro

Pachino voti di lista 515 (5,15%)

Ninni Nicastro 233

Monreale 4013 voti di lista (21,50%)

Ignazio Zuccaro 857

Giuseppe Di Verde 754

Valeria Giardi 729

Flavio Pillitteri 687

Paola Naimi 643

Nadia Battaglia 625

Zafferana Etnea 570 voti

Sara Verzì 570

Racalmuto con 418 voti

Giusy Petrotto 418

Naro

Chianta Aurora 189

Vainella Giuseppe 184

Alessandria della Rocca

Pasquale Aliotta

Caltabellotta

Roberto D’Alberto

Iolanda Modica

Irene Marciante

Paolo Recca

Motta S.Anastasia

Maria Grazia Roggio 189 voti

Cinisi

Manzella

Galati

Borgetto

Faraci 441

De Luca 404

Barretta 337

Corleone

Teresa Colletti 478 voti

Vincenzo Comaianni 418

Campobello di Licata

Vito Terrana 1876 voti (33,61%).

I consiglieri comunali

Carmelo Zirafi 312

Rizzo Domenico 214

Russo Calogero 177

Gela candidato sindaco DC Grazia Rita Cosentino al ballottaggio con 11.445 voti (32,97%).

Voti di lista 2120 (6,48%)

Armando Irti intorno i 450

San Mauro Castelverde

Santina Pedivillana

Aci Castello voti di lista 512 (5,56%)

Santo Grasso 244

Salemi