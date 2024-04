Europee, Leoluca Orlando: "Ho consenso ma non ho correnti, il Pd ha altre logiche"

"Ho dato la mia disponibilità al Pd, facendo però una confessione: io ho consenso ma non ho correnti. Devo prendere atto che evidentemente nel Pd altre logiche presiedono alla scelta delle candidature. Ho trovato spazi enormi di libertà in questo dialogo con Verdi e Sinistra ed ho avuto la garanzia, che non so se preoccupa qualcuno, che continuerò a restare me stesso". Così Leoluca Orlando, candidato alle Europee nel collegio Isole per Alleanza Verdi-Sinistra italiana, parlando coi giornalisti a margine di un'iniziativa con Nichi Vendola.

"Nel 1997 - racconta Orlando - ho depositato il logo Partito democratico e quando, 10 anni dopo, Veltroni ha dato vita al Pd l'ho chiamato dicendo 'non ti faccio causa per copyright perché in politica c'è uno che semina e uno che raccoglie'. La pace, la giustizia sociale, l'ambiente, sono tutti temi che dovrebbero essere del Pd ma quando entrano nel dibattito del Partito democratico diventano 'sì, però...'. Li sostiene una corrente e l'altra li contrasta. Questa alleanza di Verdi e Sinistra non è un'alleanza di scopo per eleggere qualcuno ma è un'alleanza di progetto e non escludo che possa essere utile, un domani, anche al Pd per capire che così non si va da nessuna parte".