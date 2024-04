Europee, La Vardera candidato nella lista di Cateno De Luca

Arriva la conferma che il capogruppo all’Ars di Sud chiama nord, Ismaele La Vardera, correrà per le elezioni europee che si terranno l’8 e il 9 giugno nella lista Libertà di Cateno De Luca.

“Ho risposto - dice lui - all’appello che mi ha lanciato Cateno, perché credo che il nostro movimento deve dare la sua idea di Europa ai siciliani, gli stessi che ci hanno eletti a prima forza politica della Regione. La strada più comoda poteva essere quella di restare a guardare evitando di mettermi in gioco, infatti la famigerata ‘poltrona’ ce l’ho già. Ma davanti ad una situazione mondiale di estrema instabilità, difronte ad una Europa che era nata sulle macerie della seconda guerra mondiale per garantire pace e stabilità e che oggi invece corre agli armamenti credo dobbiamo dire e fare qualcosa. Ecco perché ci metto la faccia. Sarà per me come un tagliando per misurare il lavoro svolto fino ad ora al Parlamento siciliano, la gente votandomi e votandoci potrà giudicare il nostro operato. Non abbiamo paura, sappiamo di mettere ogni giorno anima, cuore e passione per cambiare le sorti della nostra terra. A differenza di chi invece, da due anni, amministra la Sicilia latitando e fuggendo della proprie responsabilità. A Palermo mi sfiderò contro mostri sacri della vecchia politica da Tamajo a Milazzo, lo farò come Davide contro i Golia, ma sono convinto che i cittadini sapranno scegliere al meglio chi ha le capacità di farci sentire per davvero cittadini europei”.

La Vadera, inizierà il suo tour in giro per tutta l’Isola e per la Sardegna da mercoledì 10 aprile. Inoltre, il deputato regionale, ha deciso di annunciare la sua candidatura attraverso i suoi canali social con un video che è visibile attraverso questo link.