Elezioni, a Palermo rinunciano 1.700 scrutatori: corsa contro il tempo per evitare il caos alle urne

Pagati 110 euro per due giorni di voto, senza contare lo spoglio, hanno preferito rinunciare. E hanno messo in difficoltà la macchina amministrativa. A poche ore dall'apertura dei seggi, l'ufficio elettorale del Comune è alle prese con una corsa contro il tempo per evitare il caos alle urne. Una maratona partita dopo che in piazza Giulio Cesare sono arrivate 1.700 rinunce da parte dei 2.400 scrutatori sorteggiati.

La maratona del Comune per ovviare alle rinunce

L'assessore ai Servizi demografici ed elettorali Dario Falzone, che sta coordinando questa maratona per coprire i buchi nelle 600 sezioni cittadine, predica calma ma non nasconde qualche preoccupazione: "Tra ieri e oggi - spiega - abbiamo notificato l'avviso ad altre 1.700 persone che fanno parte dell'albo degli scrutatori, domani mattina avremo la situazione più chiara e nell'arco di poche ore dovremo risolvere tutte le criticità".

Non si sa ancora quanti fra i 1.700 avvisati in seconda battuta risponderanno alla chiamata, ma il Comune conta anche sull'avviso pubblicato il 5 giugno, in extremis, per reclutare nuovi scrutatori. "Hanno risposto in 800", fa sapere Falzone. Non mancano le defezioni anche fra i presidenti di seggio: "Hanno rinunciato in 58, ma la metà sono già stati sostituiti", spiega ancora l'assessore.

Il precedente del 2022

Alle 15 di domani, orario in cui si apriranno le urne che rimarranno aperte sabato fino alle 23 e domenica dalle 7 alle 23, si saprà se le rinunce in massa avranno causato disagi. Non è così lontano il ricordo di due anni fa, quando 174 scrutatori e presidenti di seggio non si presentarono nelle sezioni. Fra questi, 60 vennero poi denunciati perché si scoprì che alle operazioni di voto preferirono Palermo-Padova, la finale dei playoff, che garantì la promozione in B ai rosanero in programma proprio la sera del 12 giugno 2022.

Nicolao: "Scrutatori sfruttati, pagati 3 euro all'ora"

Ma il problema sta a monte, secondo Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione: "Continua lo sfruttamento degli scrutatori, ecco perché molti rinunciano all'incarico. Sono pagati a meno di 3 euro l'ora con turni massacranti e senza nemmeno un pasto pagato. Nulla è stato fatto negli anni: nessun riconoscimento economico adeguato alle ore effettivamente svolte, che sono tantissime. Si parla di aumentare a 9 euro l'ora i lavori di basso profilo ma qui si guadagnano 110 euro per tre giorni per essere a disposizione sabato domenica e lunedi dopo le 14 per lo spoglio". Per Nicolao è "inaccettabile pensare che chi verrà eletto guadagnerà migliaia e migliaia di euro mensilmente e chi ha collaborato alla sua elezione sarà stato pagato a meno di 3 euro l'ora".