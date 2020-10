Elezioni, Csa-Cisal: "Tavoli di confronti in tutti gli enti locali"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Facciamo i migliori auguri di buon lavoro ai sindaci e ai consiglieri comunali eletti nelle Amministrative siciliane, ma adesso chiediamo alla politica di aprire subito tavoli di confronto in tutti gli enti locali per parlare di lavoro, servizi, tutela dei più deboli, Smart working, stabilizzazione dei precari. Il Csa-Cisal è pronto a dialogare con le istituzioni e i neo amministratori per individuare efficaci misure anti-crisi". Lo dice il Csa-Cisal commentando l'esito delle elezioni Amministrative in Sicilia.