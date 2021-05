Elezioni comunali, Rifondazione comunista: "Lavoriamo a una costituente della sinistra"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Rifondazione Comunista ha riunito il suo Comitato Politico Federale per discutere delle prossime amministrative di Palermo. "Il nostro partito - dichiara Vincenzo Fumetta, segretario provinciale di Rifondazione Comunista - ha iniziato una serie di incontri con soggetti politici e associativi in vista delle prossime elezioni amministrative del 2022. Adesso è necessario fare un passo in avanti e lavorare per tentare l’aggregazione di tutte le realtà della sinistra cittadina in una soggettività che, partendo dall'esperienza di Sinistra Comune, abbia l'ambizione di costruire l'egemonia politica e sociale nella città".

"Nella riunione di ieri - continua Fumetta - è stata tracciata la linea su cui muoversi e nelle prossime settimane: proveremo a creare una costituente della sinistra che si aggreghi su una base programmatica che rispecchi i punti elettorali con cui ci siamo presentati alle scorse elezioni e che ancora non sono stati messi in sicurezza come il Prg, il sistema di mobilità, la creazione di una multiutility pubblica che salvaguardi i livelli occupazionali delle partecipate. Successivamente la costituente potrà aprire delle interlocuzioni con altre forze progressiste per verificare se vi siano solide basi programmatiche su cui trovare delle convergenze".