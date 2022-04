Elezioni comunali a Prizzi, Grassedonio annuncia la sua candidatura

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Ringrazio per la fiducia che i miei amici mi danno. Ho deciso di scendere in campo, perché la nostra Prizzi perde abitanti, perde lavoro, perde i capisaldi per la crescita e lo sviluppo economico. La sua classe politica, decimata alle ultime elezioni comunali, è sempre più accomodante. Per questo motivo il mio progetto politico deve far fronte con una forte resistenza, motivata ed orgogliosa, coinvolgendo tutto l’elettorato che non si rassegna e ambisce ad una Prizzi nuova, moderna, attrattiva e sviluppata turisticamente ed economicamente". Così Davide Antonino Grassedonio, giovane 33enne, già da tempo impegnato in politica", annuncia la sua candidatura a sindaco alle prossime comunali di Prizzi. "Uniti e liberi per Prizzi" è il nome della lista. Grassedonio mantiene ancora l’anonimato sia sui consiglieri che sugli assessori che lo appoggeranno alle amministrative. Continua Grassedonio: "Voglio mantenere il riserbo, stiamo preparando un programma serio e credibile. Noi siamo già pronti aspettiamo il 12 maggio per l’ufficializzazione della presentazione della lista".