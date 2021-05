Elezioni, Filoramo (Pd): "Presenteremo un candidato a sindaco da proporre a coalizione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il mio obiettivo è presentare alle elezioni del 2022 una lista del Pd per il Consiglio comunale ed una candidatura a sindaco da proporre alla coalizione". E' quanto afferma il segretario provinciale Rosario Filoramo, che spiega: "Possiamo contare su 150 dirigenti in città e altrettanti in provincia, che hanno preso parte in questi mesi ai nostri corsi di formazione politica. Presenteremo una lista forte e composta da giovani che scommettono sul futuro della città".

Il 15 maggio si chiuderà il tesseramento al Pd, che a Palermo da un anno è guidato da Filoramo: "E’ stato un anno di lavoro entusiasmante per ricostruire una forte e coesa comunità politica che oggi conta otto circoli cittadini e 52 in provincia". Proprio ieri la segreteria ha completato anche la composizione dei dipartimenti tematici con la nomina dei coordinatori provinciali. "E’ stato uno sforzo organizzativo necessario per collegare il partito con i grandi temi strategici del territorio". I nuovi coordinatori sono Alessandro Rais (Cultura), Sergio Melilli (Urbanistica e nuova edilizia), Michele Chimenti (Autonomie territoriali), Giovanni Pitarresi (Città Metropolitana), Norina Agnello (Politiche sociali e familiari), Orazio Amenta (Transizione ecologica e politiche green) e Renato Autore (Parchi, riserve e turismo rurale).

"Ringrazio - dice Filoramo - le donne e gli uomini che hanno risposto sì alla chiamata del partito per costruire una proposta politica da offrire ai cittadini. E per farlo abbiamo scelto un modello collegiale diverso da quello legato alle logiche dei consigli di amministrazione. Tra dieci giorni si chiuderà il tesseramento annuale del Pd. L'occasione è propizia per invitare le donne e gli uomini delle nostre città ad aderire ed impegnarsi nella politica bella”.