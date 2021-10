Nel Pd fronte interno contro il segretario provinciale: "Partito allo sbando, intervenga Letta"

Mario Meli, esponente di LeftWing ed ex vicesegretario dem, attacca Rosario Filoramo: "E' lui la causa di divisione, avendo deciso di essere esclusivamente il portavoce di una corrente. L'unica cosa che può fare è resettare il suo incarico"

"L’unico 'reset' che Filoramo può fare è quello del suo incarico di segretario provinciale" Così Mario Meli, esponente di LeftWing ed ex vicesegretario del Pd di Palermo, commenta l'intervista di Rosario Filoramo a PalermoToday.

"Quando si è la principale causa di divisione del partito - sottolinea Meli - provare al contempo a rivestite gli abiti del pompiere, è un gioco tanto antico quanto inutile. L’attuale segretario, avendo deciso di essere esclusivamente il portavoce di una corrente caratterizzando il suo lavoro solo da offese, accuse velate e sfide inutili, metta il Pd palermitano nelle condizioni di affrontare la campagna elettorale liberandolo dalle divisioni che ha generato".

"Come ha ben fatto nelle altre città, confidiamo che anche a Palermo Enrico Letta intervenga per aiutare il Pd di Palermo ad uscire dal pantano in cui Filoramo lo ha cacciato".