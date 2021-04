Europa Verde: "Alle Comunali non escludiamo di presentare un nostro candidato sindaco"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Apprendiamo dalla stampa di essere 'candidati' ad alleanze per le prossime elezioni. Siamo grati del pensiero ma non siamo interessati ad alleanze politiche improbabili sia per le prossime Comunali di Palermo sia per quelle Regionali. Il nostro impegno passerà dal dialogo con il mondo delle associazione, dei movimenti civici con la società civile su temi a difesa dell'ambiente e di lavoro. Non siamo interessati né a dare continuità alla esperienza Orlando-Catania per Palermo né a fughe individuali per la guida della Regione. Per Palermo in particolare, non escludiamo di esprimere una proposta e un candidato sindaco, in forte discontinuità con il passato remoto e con il passato recente. Chi pensa di prendere in giro i cittadini avrà in noi un nemico non un alleato". E' quanto affermano in una nota Carmelo Sardegna e Filippo Occhipinti, rispettivamente portavoce regionale e portavoce per la città di Palermo di Europa Verde.