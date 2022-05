No vax e tensioni a Villa Filippina, ingresso negato a Francesca Donato: "Questa è democrazia?"

"A Villa Filippina dove oggi c'era il ministro Speranza mi è stato negato l'ingresso". A denunciarlo è il candidato sindaco a Palermo, Francesca Donato, tra le protagoniste di una giornata segnata dalle tensioni. Il ministro è arrivato a Palermo (anche) per sostenere il candidato del centrosinistra Franco Miceli. All'ingresso di Villa Filippina sono spuntate scritte e simboli no vax e i lucchetti sono stati bloccati con la colla attak (sull’episodio sta indagando la Digos). Cancelli chiusi per Francesca Donato: l'europarlamentare ha protestato insieme ad altre persone per l'ingresso negato.

"Come avevo annunciato ieri - dice lei - mi sono recata a Villa Filippina per porre delle domande al ministro Speranza: su quale base scientifica si fonda l’obbligo dei sanitari di fare la quarta dose di vaccino allo scadere di 90 giorni dalla guarigione; cosa farà dei milioni di dosi acquistati e non somministrate, inefficaci rispetto alle nuove varianti; infine, se è vero che la correlazione degli effetti avversi con i vaccini viene automaticamente esclusa se gli effetti si manifestano oltre i 14 giorni dalla somministrazione. Mi è stato negato l'ingresso in quanto trattavasi di iniziativa privata. E' questo lo stato della nostra democrazia. Giudicate voi".

Per Mariella Maggio, segretaria provinciale di ArticoloUno, invece, la presenza di Francesca Donato è stata grave. E tuona: “Francesca Donato forse spera di uscire dalla sua irrilevanza andando a disturbare le manifestazioni degli altri partiti, ma ha solo confermato quanto è brutta e pericolosa questa destra che si è presentata a Palermo per le elezioni comunali. E' stato indegno lo spettacolo offerto questa mattina all’ingresso di Villa Filippina da una ventina di facinorosi che, sventolando bandiere di ‘Italexit’, volevano disturbare - sottolinea Mariella Maggio - con grida e insulti la manifestazione elettorale di ArticoloUno con il segretario nazionale del partito Roberto Speranza a sostegno del candidato sindaco Franco Miceli. Ma ancora più grave la presenza tra questi facinorosi dell’eurodeputata Francesca Donato, che è anche candidata sindaco, e che si è presentata con la pretesa di trasformare la manifestazione di ArticoloUno in un dibattito tra lei e il ministro della Salute”.

“Questa vergognosa gazzarra – ricorda infine Mariella Maggio - è stata inoltre preceduta da un altro atto intimidatorio: all’ingresso di Villa Filippina sono stati scritti con lo spray deliranti insulti contro Speranza ed è stata versata della colla nei catenacci del cancello, così come usano fare gli scagnozzi mafiosi per intimidire. Un gran brutto spettacolo”.