Elezioni 2022, a Villa Ciprì la presentazione della candidatura di Rosi Pennino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Venerdì 20 maggio alle ore 18 a Villa Ciprì (via Ignazio Gioè,3) Rosi Pennino presenterà alla città la propria candidatura al Consiglio Comunale che si eleggerà a Palermo il 12 giugno 2022 con le prossime elezioni amministrative. Un incontro, voluto dalla candidata, per spiegare alla città le ragioni che l’hanno spinta a scendere in campo e mettere a disposizione della collettività, le proprie capacità ed esperienze. A seguire un brindisi e un piccolo rinfresco per tutti. Saranno presenti Rosi Pennino candidata al Consiglio comunale, Roberto Lagalla candidato a Sindaco di Palermo e Gianfranco Miccichè Coordinatore Regionale di Forza Italia.