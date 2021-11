Comunali, Ficarra e Aiello (Udc): "Centrodestra pronto a governare Palermo nel 2022"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Con grande raziocinio e senso di responsabilità, i partiti che compongono la coalizione di centrodestra hanno dato corpo e sostanza ad intenti e propositi manifestati in tempi non sospetti. In qualità di profili di riferimento dell'Udc nelle rispettive aree di pertinenza, possiamo ritenerci assolutamente soddisfatto per lo spirito costruttivo che ha caratterizzato l'incontro. Scevri da sterili personalismi e logiche partitiche, infruttuose e del tutto fuori luogo in questo specifico frangente, abbiamo gettato solide basi e linee programmatiche comuni in vista delle prossime elezioni amministrative".

E' quanto affermano in una nota il vice segretario regionale dell'Udc Sicilia, Elio Ficarra, consigliere comunale di Palermo in carica, e del coordinatore cittadino, Andrea Aiello, dopo il vertice del centrodestra che si è svolto ieri. "La coalizione di centrodestra è salda, politicamente fervida e graniticamente unita, pronta a guidare il rilancio della Palermo del 2022 dopo un decennio in cui la città è stata trasversalmente martoriata dalla fallimentare gestione del governo di centrosinistra".

"L'Udc - proseguono - è pronta a recitare un ruolo da protagonista, forte della crescita esponenziale di consensi e adesioni al nostro partito che registriamo quotidianamente. La piena cognizione di esigenze ed impellenze sul territorio, figlia di un'interazione costante e proficua con i cittadini, è una risorsa che deve ispirare pensiero ed azione politica del nostro schieramento e dell'intera coalizione. Di concerto con i partiti del centrodestra protagonisti del vertice tenutosi ieri all'Hotel Politeama di Palermo - concludono Ficarra e Aiello - abbiamo già progettato una serie di tavoli programmatici volti ad analizzare le principali criticità che avversano la nostra meravigliosa Palermo e trovare soluzioni celeri e concrete, l'obiettivo è migliorare efficienza e fluidità della Pubblica Amministrazione. elevando contestualmente la qualità della vita dei nostri concittadini nel più breve tempo possibile. Lavoreremo al fine di individuare un candidato Sindaco unico che rappresenti al meglio, in termini di credibilità, competenze, background etico e politico, i principi ed i valori espressi dalla coalizione di centrodestra".