Comunali, apertura del centrodestra a Cuffaro e ai renziani: sul nome del sindaco non c'è ancora sintesi

Il vertice del centrodestra riunito ieri per discutere di elezioni comunali e della scelta del candidato sindaco si è chiuso con un nulla di fatto. Era prevedibile, trattandosi del primo approccio dei partiti che compongono la coalizione. Non tutti: attorno al tavolo di una delle sale dell’hotel Politeama c'erano infatti i segretari provinciali di Lega, Forza Italia, Diventerà Bellissima, FdI, Udc e degli autonomisti. Assenti, come preannunciato, gli uomini di Cantiere Popolare e la Dc di Cuffaro (non invitata).

Durante la riunione, finita a tarda sera, si è per lo più discusso del metodo per la scelta del candidato - la Lega, con un'uscita del leader nazionale Salvini, ha messo sul piatto l'ipotesi delle primarie - e di confini della coalizione: in questo senso c'è l'apertura a Cuffaro e ai renziani. Un concetto espresso dal segretario regionale della Lega Nino Minardo che, nel ruolo di mediatore, ha sottolineato che "non c'è alcuna preclusione o volontà di esclusione".

Unità e inclusività sono le parole d'ordine emerse dal vertice. Il centrodestra però, dopo aver stabilito il perimetro della coalizione, sarà chiamato a fare sintesi su un nome. Nel roster dei candidati, a Francesco Cascio e Francesco Greco (Forza Italia), Roberto Lagalla (Udc), Carolina Varchi (Fdi), Francesco Scoma (Lega), Totò Lentini (Mpa) e Alessandro Aricò (Diventerà Bellissima), si è aggiunta anche l'ex eurodeputata della Lega Francesca Donato, scesa autonomamente nell'agone politico.

Durante il vertice si è concordato di costituire vari gruppi di lavoro che si riuniscano con cadenza settimanale (ogni 7-10 giorni) per elaborare il programma elettorale. Mentre sono emerse divergenze sulla conclusione della consiliatura, con Forza Italia che si sarebbe opposta a Diventerà Bellissima e Lega, convinte invece della necessità di pressare Orlando a dichiarare il dissesto per non ingabbiare il prossimo sindaco con il dossier bilancio.

"Nelle prossime occasioni di incontro - si legge in una nota unitaria dei segretari provinciali - accetteremo tutti coloro che sposano il progetto, che si riconoscono nella bacheca valoriale del centrodestra. Gli stessi valori che alla fine determineranno l’ascesa di un candidato comune e unitario della coalizione. Abbiamo ridefinito il perimetro, fermo restando che chiunque si voglia aggregare con una forte discontinuità con l'amministrazione targata Orlando, è il benvenuto. Siamo già pronti con tavoli programmatici per andare a trattare tutte quelle tematiche e problematiche che attanagliano la nostra città, proponendo quella che sarà una svolta storica".