Comunali 2022, l'Udc presenta i candidati al consiglio: al Kalta anche il leader nazionale Lorenzo Cesa

I vertici nazionali e regionali dell'Udc riuniti a Palermo domenica 29 maggio in occasione della presentazione della lista dei candidati al Consiglio comunale ed alle rispettive circoscrizioni alle prossime amministrative in programma il 12 giugno. Nel corso dell'evento, che avrà luogo nella splendida cornice del Kalta Tennis club di via Beato Angelico 16, interverranno il segretario nazionale del partito centrista, Lorenzo Cesa, il senatore Antonio De Poli, Maria Fida Moro, già senatrice e primogenita dell'ex Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i fondatori e leader storici della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, unitamente al leader dell'Udc Sicilia, Decio Terrana, al coordinatore nazionale delle Politiche per il Mezzogiorno e assessore regionale alle Attività Produttive, Mimmo Turano, al vice segretario regionale Elio Ficarra ed al coordinatore cittadino a Palermo, Andrea Aiello.

Tra i relatori anche l'assessore regionale all'Energia e Servizi di Pubblica Utilità in quota Udc, Daniela Baglieri, Eleonora Lo Curto in qualità di deputata regionale e Presidente del gruppo centrista all Ars, Giovanni Bulla vice presidente del gruppo parlamentare del partito all'Ars e Deputato Questore. Stati generali e direttivo del partito centrista incontreranno cittadini ed operatori dell'informazione al fine di illustrare il progetto politico dello scudocrociato in vista della prossima tornata elettorale, focalizzando i punti cardine del programma stilato per rilanciare sotto ogni punto di vista la città di Palermo e gli altri Comuni siciliani in cui si andrà al voto. Contestualmente, gli esponenti dell'Udc si soffermeranno su criteri e principi che hanno ispirato il processo di individuazione e selezione dei candidati al Consiglio comunale di Palermo 2022 facenti parte della lista unica con il simbolo del partito presentata alle ormai prossime amministrative, fornendo brevi cenni biografici sul background professionale e politico dei profili che si sono contraddistinti per impegno profuso al servizio del territorio ed in sede istituzionale.

Al convegno dello schieramento centrista presenzierà il professore Roberto Lagalla, candidato a sindaco di Palermo 2022 sostenuto dall'Udc e dall'intera coalizione di centrodestra.