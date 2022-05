Udc, il leader nazionale Cesa a Palermo: "Tema dell'antimafia strumentalizzato per coprire colpe della sinistra, orgogliosi di Lagalla"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

I vertici nazionali e regionali dell'Udc riuniti a Palermo domenica 29 maggio in occasione della presentazione della lista dei candidati al consiglio comunale ed alle rispettive circoscrizioni alle prossime amministrative in programma il 12 giugno 2022. Il convegno è stato organizzato dal partito centrista al Kalta Tennis Club di via Beato Angelico nel capoluogo siciliano. All'evento hanno presenziato il segretario nazionale dell'Udc Lorenzo Cesa, il senatore Antonio De Poli, Maria Fida Moro, già senatrice e primogenita dell'ex presidente del Consiglio dei Ministri, tra i fondatori e leader storici della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, unitamente al leader dell'Udc Sicilia, Decio Terrana, al coordinatore nazionale delle Politiche per il Mezzogiorno e assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, al vice segretario regionale Elio Ficarra ed al coordinatore cittadino a Palermo, Andrea Aiello.

Tra i relatori anche l'assessore regionale all'Energia e Servizi di Pubblica Utilità in quota Udc, Daniela Baglieri, Eleonora Lo Curto in qualità di deputata regionale e presidente del gruppo centrista all Ars, Giovanni Bulla vice presidente del gruppo parlamentare del partito all'Ars e Deputato Questore. All'incontro di Stati generali e direttivo dello scudocrociato con elettori ed operatori dell'informazione ha partecipato anche Roberto Lagalla, candidato sindaco di Palermo 2022 indicato e sostenuto dall'Udc e dall'intera coalizione di centrodestra.

Di seguito un estratto delle dichiarazioni rilasciate da alte cariche ed esponenti dell'Udc nel corso della manifestazione.

Lorenzo Cesa: "Siamo orgogliosi di avere un nostro uomo candidato alla guida di questa città, c'è bisogno di una svolta e penso che il profilo di Roberto Lagalla rappresenti e garantisca tutto questo sotto ogni punto di vista. Ci auguriamo che la lista dell'Udc, che è composta da uomini e donne di ogni categoria sociale e professionale, possa dare un contributo importante nei prossimi cinque anni all'insegna della concretezza, della responsabilità e della serietà. Un apporto fatto di cose tangibili, poiché c'è molto da fare in questa splendida città che versa in stato di abbandono. Una certa classe politica sta strumentalizzando molto il tema dell'antimafia come se appartenesse solamente a qualcuno, ma è un patrimonio di tutti noi. Probabilmente lo stanno facendo per coprire le responsabilità del malgoverno della giunta di sinistra di questa città".

Antonio De Poli: "L'Udc si conferma fautore di valori e di principi che rispecchiano la storia ed il dna del nostro partito a livello italiano e ancora di più di questa meravigliosa città. Oggi la risposta dei palermitani è stata straordinariamente positiva, non soltanto per la grande affluenza ma soprattutto per l'attenzione e la volontà dei cittadini e l'anima dei nostri candidati. Tantissimi gli elettori oggi presenti che volevano sentire, ascoltare e capire i progetti che stiamo strutturando per il futuro della città di Palermo. Roberto Lagalla è il nostro candidato sindaco autorevole e referenziato, l'Udc sarà parte integrante e attiva nel rilancio della Palermo del 2022 con concretezza e pragmatismo".

Decio Terrana: "Mi congratulo con il vicesegretario regionale e consigliere comunale di Palermo, Elio Ficarra, ed il coordinatore cittadino del partito, Andrea Aiello. Entrambi hanno svolto un lavoro straordinario sul territorio, setacciando instancabilmente ogni area della città e selezionando profili di altissimo spessore umano e professionale che oggi compongono la lista di candidati al consiglio comunale dell'Udc presentata in vista delle prossime amministrative a Palermo. Sulla base dei principi moderati, democratici e cristiani alla base del nostro credo politico, stiamo lavorando ad un piano di bonifica, riqualificazione e sviluppo che rilanci la città, con particolare attenzione alle periferie, mettendo l'uomo ed i suoi bisogni al centro di tutto".

Mimmo Turano: "Quando si lavora bene solitamente i frutti si raccolgono. Mi preme ringraziare Elio Ficarra ed Andrea Aiello perché hanno seminato molto bene e stanno vincendo con merito una grande scommessa. Sono orgoglioso di poter affermare che la qualità di questa lista di candidati al Consiglio Comunale con il simbolo dell'Udc a Palermo farà la differenza e sarà la solida base della nuova classe dirigente. Con Roberto Lagalla siamo stati chiari, sappiamo bene cosa lui rappresenti per l'Udc e quanto il nostro partito significhi per lui. Nessuno verrà meno all'intesa raggiunta per garantire un buon governo alla città, l'Udc lo coadiuverà con le competenze e le figure necessarie al rilancio della città, indicate dal consenso popolare e politico che garantirà allo scudocrociato un grande risultato in termini di percentuale di lista".

Elio Ficarra: "Sono orgoglioso della risposta odierna dei palermitani che dimostra la nostra presenza ed il nostro lavoro sul territorio. L'Udc è cresciuto in termini esponenziali a Palermo ed in Sicilia, grazie alle numerose adesioni di profili qualificati che hanno sposato la nostra causa animati da fervore politico e ideologico, unitamente ad un amore smisurato per la propria città. Siamo certi di aver composto una lista di candidati al consiglio comunale di Palermo di assoluto livello sul piano etico, professionale e morale. Eccellenze in ambito imprenditoriale, sanitario, accademico, sindacale e giuridico. Giovani attivisti con entusiasmo, competenza e visione, figure di spessore che hanno già mostrato il proprio valore in sede istituzionale".

Andrea Aiello: "Il riscontro di consenso e passione che i palermitani ci hanno riservato in una giornata così importante per l'Udc ed il futuro di Palermo mi inorgoglisce ed accresce la mia fiducia. Abbiamo lavorato duramente per gettare le basi di un progetto politico volto alla riqualificazione, sociale, economica ed infrastrutturale, di una città mortificata a tutti i livelli dal governo fallimentare di centrosinistra. Grazie al prezioso contributo di organigramma e staff abbiamo composto una lista di candidati al Consiglio Comunale che esprime varie anime di questa città, accomunati da competenza, passione politica e levatura professionale".