Udc, Ficarra: "Palermitani innamorati di Lagalla"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il vice segretario regionale dell'Udc Sicilia, Elio Ficarra, illustra contenuti e risultanze emerse nell'ambito dell'attività di interazione e ricognizione svolta in seno alle otto circoscrizioni cittadine dall'ex assessore regionale all'Istruzione ed alla Formazione Professionale oggi candidato a sindaco del centrodestra Roberto Lagalla. "Ho affiancato e coadiuvato Roberto Lagalla ed il suo staff in questa full immersion estesa ad ogni area della nostra città. Statura manageriale e spessore politico del candidato a sindaco di Palermo del centrodestra sono tratti distintivi inconfutabili del suo profilo. Da professionista esperto e uomo dal profondo senso civico, Lagalla ha sempre avuto piena contezza in relazione a natura ed entità dei problemi che avversano Palermo e la qualità della vita dei suoi abitanti".

"Tuttavia - continua Ficarra - con umiltà e senso di responsabilità, da figura istituzionale e soggetto coscienzioso ha voluto rendersi conto personalmente di incongruenze, disservizi ed impellenze che caratterizzano il territorio. Un percorso che sta compiendo con entusiasmo e naturalezza, il cui valore aggiunto è costituito dal contatto diretto e l'interazione costante con la gente. L'ascolto, il dialogo e il confronto con i cittadini come base imprescindibile per trovare risposte e soluzioni concrete, per modulare un piano di intervento e rilancio, sociale, economico ed infrastrutturale, di una Palermo svilita e mortificata da evanescenza ed incapacità del governo di centrosinistra. La voce del cittadino, con i suoi bisogni, i suoi auspici, le sue esigenze, deve indicare la via maestra alla classe politica. Sentimento e visione dell'elettore - prosegue il consigliere comunale uscente in quota Udc - devono essere trasposti in idee, proposte e fatti concreti, con competenza e lungimiranza, dalle figure istituzionali di riferimento nelle dovute sedi. Posso affermare con certezza che i palermitani si stanno progressivamente innamorando di Roberto Lagalla. Sobrietà, semplicità, affabilità e capacità di analisi, cura, rispetto ed attenzione per la storia ed i problemi di ogni quartiere, di ogni singolo cittadino. Ho condiviso con lui pagine di sana politica e di tangibile umanità in questi giorni belli ed intensi, anche e soprattutto sul piano etico e morale. Lagalla sta risvegliando senso di appartenenza, speranza nel futuro e fiducia nelle istituzioni a tutti i livelli, sociali, professionali e generazionali, nei palermitani. Sta abbattendo beceri muri e azzerando le distanze tra pubblica amministrazione ed elettori, dimostrando concretamente ai cittadini che possono essere fautori e protagonisti con il loro voto del rilancio di Palermo 2022".