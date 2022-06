"Ubriaco minacciava di morte titolari di pub a Cefalù", per un 33enne scatta il divieto di avvicinamento ai locali

Il questore di Palermo ha emesso il “Daspo Willy”, che prende il nome dal giovane pestato e morto a Colleferro (Roma) nel 2020, nei confronti di un uomo di 33 anni, residente a Cefalù che di recente, in diverse occasioni, si era reso protagonista di vari episodi di violenza ed aggressione fisica all’interno e nei pressi di vari locali pubblici della città normanna.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, da diverso tempo l’uomo era solito recarsi, la sera, già ubriaco, presso i locali cittadini pretendendo di consumare altro alcol. e, al netto rifiuto degli esercenti, reiteratamente reagiva con condotte violente ed aggressive ai loro danni, unite a gravi minacce anche di morte. Il 33enne si sarebbe reso autore in molte occasioni anche di colluttazioni con le forze di polizia, venendo deferito in più occasioni per i reati di ubriachezza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Con la misura del "Daspo Willy" è stato imposto all’uomo, per 2 anni, il divieto di accesso e di stazionamento nei pressi di diversi locali pubblici di Cefalù, dove si è reso protagonista delle azioni di violenza, nonché nelle strade e nelle vie limitrofe. Inoltre, il divieto è stato aggravato dall’obbligo di comparire personalmente, nel fine settimana, presso gli uffici di polizia.